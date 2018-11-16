Санкт-Петербург, 16 ноября, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Вечером 16 ноября на новой сцене Мариинского театра состоится церемония гала-открытия VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. В ней примет участие президент России Владимир Путин.

ИА REGNUM Денис Мацуев

Как сообщила пресс-служба Мариинского театра, в ходе концерта будут исполнены произведения Петра Чайковского, Жоржа Бизе, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Одним из солистов станет известный пианист Денис Мацуев, который также является одним из участников дискуссий Культурного форума.

В гала-открытии примут участие хор и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева.

Пресс-служба Мариинки заранее предупредила петербуржцев и гостей города, что 16 ноября касса Мариинского-2 будет закрыта, а движение и парковка автотранспорта в районе улицы Декабристов и Театральной площади будут затруднены. При этом кассы исторического здания театра и концертного зала будут работать в обычном режиме.

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Добавим, что 15 ноября, в первый день VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, состоялось официальное открытие и пленарное заседание, на котором эксперты обсудили культуру как стратегический потенциал страны. Также прошли презентация программы IX Международной Театральной Олимпиады 2019, ключевые пленарные заседания секций, круглые столы и обсуждения.

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября 2018 года. Организаторы Форума: правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, правительство Санкт-Петербурга.