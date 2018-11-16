Шэньчжэнь, Китай, 16 ноября, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Китайская таможня совместно с правоохранительными органами арестовала 17 подозреваемых в контрабанде и изъяла 10 единиц африканской слоновой кости весом 323,7 кг в рамках совместной операции, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

James St. John Слоновый бивень

Подозреваемые включая шестерых жителей Гонконга пытались ввести слоновую кость в Китай через Гонконг. Шэньсжэньская таможня получила наводку на контрабандистов после того, как выявила схожий эпизод в провинции Гуандун в июле 2018 года. После этого объединенными усилиями Главного управления таможни было инициировано дальнейшее расследование и проведены рейды с июня по июль 2018 года.

Предполагается, что контрабандным путем ввезла почти тонну слоновой кости, рогов единорогов и прочей похожей продукции в ноябре 2017 года. Китайское правительство, напомним, приостановило импорт слоновой кости и любой продукции из костей животных в 2015 году, а также запретило проведение коммерческих сделок купли-продажи изделий из кости.