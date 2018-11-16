Вашингтон, 16 ноября, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Власти США предъявили обвинения находящемуся в здании посольства Эквадора в Лондоне Джулиану Ассанжу, который является основателем разоблачительного ресурса WikiLeaks. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне. 2012

По данным издания, эти сведения непреднамеренно раскрыл один из помощников прокурора.

Напомним, в августе 2018 г. конгресс США отправил Ассанжу приглашение принять участие в слушаниях по так называемому «вмешательству РФ» в американские выборы — 2016.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основатель WikiLeaks находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Ассанж укрывается в здании дипмиссии из-за опасения экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в уголовных преступлениях.

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