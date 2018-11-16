Бишкек, 16 ноября, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Киргизским мигрантам, сменившим гражданство, могут разрешить покупать недвижимость на родине, сообщает 16 ноября «24.kg».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Согласно сообщению, соответствующие поправки в закон об инвестициях намерены предложить депутаты Жогорку Кенеша (парламента) от фракции «Ата Мекен». Отмечается, что мигранты перечислили в Киргизию уже $1,971 млрд, причем денежными переводами занимаются и те, кто сменил гражданство, например на российское. Депутаты считают, что нужно разрешить таким мигрантам приобретать недвижимость в Киргизии, поскольку сейчас это запрещено.

Также депутаты добавили, что к политическим беженцам поправки относиться не будут.

Напомним, в самой Киргизии 18% граждан являются внутренними мигрантами, которые переезжают в столицу республики и другие крупные города из южных регионов.