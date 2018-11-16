Вена, 16 ноября, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Австрийская полиция постепенно будет оснащена миниатюрными нательными видеорегистраторами, пишет газета Kronen Zeitung 16 ноября.

Mriya Австралийские полицейские

После двух лет тестирования двух моделей нагрудных видеорегистраторов была выбрана камера, производимая небольшим венским ИТ-предприятием Salzgeber.

Главное преимущество этой модели: собеседник полицейского видит себя на расположенном на маленьком экране, и это производит деэскалационный эффект. Таким образом, снижается число желающих конфликтовать с полицией.

Министерство внутренних дел Австрии закупит первую партию в 360 камер. 140 штук будут предоставлены полиции до конца этого года.

С июня аналогичными устройствами пользуются сотрудники охраны Австрийских железных дорог в Каринтии и Восточном Тироле. Результаты эксперимента оказались успешными: число инцидентов между пассажирами-нарушителями и охраной значительно сократилось.

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