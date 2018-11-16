Лос-Анджелес, США, 16 ноября, 2018, 08:27 — ИА Регнум. В сети появилась информация о новой фантастической картине Роберта Земекиса «Биос» (Bios), в которой снимется Том Хэнкс. Режиссёр рассказал о своём проекте журналистам. Об этом 15 ноября сообщил портал Science Fiction.

David Shankbone Роберт Земекис

Ожидается, что производство картины начнётся в 2019 году. Земекис рассказал, что её события будут происходить в пост-апокалиптическом мире, и Том Хэнкс «может быть или не быть последним человеком, выжившим на планете». Кинематографист уточнил, что на этот раз он не будет сидеть в кресле режиссера, а выступит в качестве продюсера картины. А снимать её будет Мигель Сапочник, известный зрителям по своей работе над сериалами «Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Видоизменённый углерод».

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о сюжете «Биос». В центре повествования будет находиться робот, задачей которого является защита собаки его умирающего творца. Ему предстоит узнать о жизни, любви, дружбе, а также о том, что такое «быть человеком».