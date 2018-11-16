Минск, 16 ноября, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Сотрудничество между Белоруссией и Киргизией будет расширяться, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в поздравлении киргизскому президенту Сооронбаю Жээнбекову с 60-летием, сообщает 16 ноября пресс-служба главы Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Согласно сообщению, Лукашенко высоко оценил усилия Киргизии по углублению взаимоотношений с Белоруссией и отметил, что Минск и Бишкек будут продолжать развивать сотрудничество в рамках евразийской интеграции.

Напомним, дипломатические отношения между Киргизией и Белоруссией были установлены в 1993 году, а первое белорусское посольство в Киргизии открылось в 1999 году. В 1991 году страны подписал договор об основах межгосударственных отношений, а в 2006 году — договор о дружбе и сотрудничестве.