Купертино, США, 16 ноября, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Apple заключила «многолетнее соглашение» со студией A24, выпустившей оскароносный фильм «Лунный свет», а также ряд других известных картин. Об этом 15 ноября сообщил журнал Variety.

Tech.everyeye.it Apple

Сегодня A24 работает с компанией DirecTV, которая распространяет фильмы на территории США. Также у неё заключен договор с компанией Amazon, благодаря чему фильмы студии появляются в потоковом сервисе Prime Streaming Service после того, как они выходят из кинопроката. Отмечается, что все эти соглашения остаются в силе, сделка между A24 и Apple не является эксклюзивной. Некоторое время ходили слухи о том, что Apple ради создания оригинального контента для своего потокового сервиса приобретёт A24 или другую студию для производства фильмов, однако похоже, что компания решила не идти по этому пути.

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Напомним, кинокомпания А24 была основана в 2012 году Даниэлем Кацом, Дэвидом Фенкелем, и Джоном Ходжесом. Она также известна зрителям благодаря таким своим фильмам, как «Комната», «Ведьма» и «Из машины».