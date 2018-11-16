Красноярск, 16 ноября, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Пассажирский лайнер авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс из Москвы во Владивосток, совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

motywacja24 Посадка самолета

Отмечается, что экипаж воздушного судна принял решение о посадке в связи с тем, что у одного из пассажиров резко ухудшилось состояние здоровья. В Красноярске ему была оказана медицинская помощь. Остальные пассажиры вылетели в пункт назначения спустя примерно два часа, сообщили в воздушной гавани.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября за пассажирами экстренно севшего в аэропорту Иркутска самолета рейса Париж — Шанхай вылетел третий борт, поскольку резервный лайнер, прибывший за пассажирами, не смог вылететь по причине отказа гидросистемы из-за мороза.

Читайте также: Третий борт вылетел за пассажирами экстренно севшего в Иркутске «Боинга»