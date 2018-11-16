С каким руководством Украины готова работать Москва: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 ноября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Путин считает, что Киев не способен решить конфликт в Донбассе мирно;
- Собственная киберспортивная команда появится у армии США;
- Перевод молитвы «Отче наш» изменён епископами Италии;
- Глава Южного Урала решил заменить мэра Челябинска;
- Липецкий экс-губернатор получил депутатский мандат.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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