Челябинск, 16 ноября, 2018, 05:56 — ИА Регнум. Героин массой десять грамм изъят у иностранного гражданина, задержанного в городе Копейске (Челябинская область), сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

74.мвд.рф Изъятые наркотики

«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Копейску при проведении мероприятий в центре города задержали ранее судимого иностранного гражданина, 1966 года рождения, у которого во время досмотра обнаружен и изъят героин весом 10 граммов», — сообщили в пресс-службе.

По словам задержанного, он не собирался торговать наркотиками, а хотел употреблять их сам. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков. Он заключен под стражу.

Как ране сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Копейске по решению суда были уничтожены наркотики (героин, «синтетика», марихуана), которые являлись вещественными доказательствами по 82 уже закрытым уголовным делам.