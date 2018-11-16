Якутск, 16 ноября, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Общественники Якутии предлагают сдвинуть на территории минимально допустимый возраст, с которого разрешается покупать алкоголь, с 18 до 21 года. Республику предлагают сделать пилотным проектом, а затем распространить такой запрет на весь ДФО, инициатива обсуждалась в рамках проекта «Мои идеи — Дальнему Востоку», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dzenanz Нет алкоголю

Предложение обсуждалось представителями общественной палаты Якутии, министерства по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики, членами федерального проекта «Трезвая Россия», родителями и сотрудниками школ Якутска, наркологами и предпринимателями.

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«Закон 21» уже не первый год обсуждается в России. Федеральный центр начал работу по ограничению доступности алкоголя. Распитие спиртных напитков не будет больше культурой празднования выпускных балов. Малое, что мы можем сделать — поддержать этот проект», — отметил представитель проекта «Трезвая Россия» в Якутии Матвей Лыткин.

Общественная палата республики предложила сделать Якутию пилотным проектом по повышению возраста, в котором разрешена покупка алкогольной продукции. Представители родительского сообщества также инициируют введение запрета распития спиртных напитков во время детских и молодёжных праздников, а также выпускных.

«Не секрет, что выпускники в эти дни, фактически растекаются по окрестным лесам, в основном с алкоголем в руках. Во время дней празднования выпускных всегда наблюдается рост преступности. Мы должны создать для молодёжи альтернативу празднования выпускного — единый безалкогольный выпускной бал, например, в на стадионе «Туймаада», который прошёл бы под эгидой министерства молодежи», — считает представитель родительского сообщества Якутска Наталья Холодинина.

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Предприниматели подчёркивают, что для молодёжи нужно создавать альтернативу алкоголю нужна альтернатива в виде социальных культурно-досуговых центров. Однако есть и те, кто опасается, что запрет продажи спиртного тем, кто младше 21 года, приведёт к росту контрафакта.

Тем не менее, предложение сформировано и направлено руководителю движения «Трезвая Якутия» в Москву. Его также рассмотрят в Госсобрании республики. Кроме того, введение нового антиалкогольного запрета станет темой ещё одной встречи с привлечением министерств: предпринимательства, спорта, культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Якутии был принят закон, в соответствии с которым разрешено торговать алкогольной продукцией с 20:00 до 14:00 только на предприятиях общественного питания, которые имеют статус ресторана. Кроме того, число сёл республики, где продажа алкоголя запрещена совсем, уже приближается к двумстам. Как жалуются депутаты, жители региона и общественники, эти ограничения повсеместно нарушаются.

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