Киев, 16 ноября, 2018, 05:44 — ИА Регнум. Наступательной операции России на Украину ВСУ не выдержат, заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и ВСУ

«Прекрасно понимаем, что если наступательная операция будет проводиться Российской Федерацией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит», — заявил Смешко.

При этом бывший руководитель украинской спецслужбы подчеркнул, что у Киева нет успехов не то что в военном развитии, но и в экономике, которая не тянет военный бюджет.

Отметим, что украинское руководство, вопреки очевидности, заявляет о «мощи и успехах» своей армии. В конце сентября президент Украины Петр Порошенко назвал армию одним из приоритетов для Киева — наряду с «языком» и «верой».