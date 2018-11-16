Нью-Йорк, США, 16 ноября, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Житель Флориды Сезар Сайок, арестованный по подозрениям в рассылке взрывных устройств противникам политики президента США Дональда Трампа, не признал своей вины на суде, сообщает The Ledger.

Цитата из к/ф «Специалист». Реж. Луис Льоса. 1994. США Изготовление взрывного устройства

Сообщается, что в Нью-Йорке прошло заседание суда, где слушалось дела Сайока. Обвиняемый отрицал свою вину по всем 30 пунктам обвинения. При этом отмечается, что во время заседания Сайок молчал, а его позицию заявляли адвокаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября спецслужбы США арестовали подозреваемого в отправке посылок со взрывными устройствами 56-летнего Сезара Сайока. Ему были предъявлены обвинения по 30 пунктам, по совокупности которых Сайоку может грозить пожизненное заключение.