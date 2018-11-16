Абхазия, 1 марта, 2007, 13:55 — ИА Регнум. Проблема Кодорского ущелья до настоящего времени решалась, и будет решаться на политическом поле и дипломатическим путем. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Абхазии Станислав Лакоба , выступая 1 марта в Международном пресс-центре в Сухуми. При этом Лакоба подчеркнул, что обсуждение проблемы Кодорского ущелья дается в информационном плане достаточно сложно, но важность и серьезность этой проблемы - неоспорима.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, Лакоба отметил, что ситуация в ущелье напряженная. "Оттуда с ранениями вывозят грузинских солдат", - сказал он, напомнив, что "определенное противостояние всегда имело место и с местным сванским населением". Станислав Лакоба считает, что вопрос Кодорского ущелья будет определяться и текущей геополитической обстановкой, и теми реалиями, которые наличествуют на Южном Кавказе, особенно после известного заявления Путина (видимо, речь идет о Мюнхенском выступлении президента России - ред.). "То есть, это звено в цепи, и его нельзя отрывать из глобального контекста", - считает Станислав Лакоба.