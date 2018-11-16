Вашингтон, 16 ноября, 2018, 05:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен 17 ноября отправиться в Калифорнию, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

U.S. Department of Defense Дональд Трамп

По ее словам, Трамп собирается провести встречу с пострадавшими в результате лесных пожаров в штате. Подробностей Уолтерс не сообщила, однако пообещала предоставить более детальную информацию позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября президент США Дональд Трамп объявил штат Калифорния зоной стихийного бедствия. По его мнению, это должно облегчить бедственное положение местного населения.

Лесные пожары в Калифорнии стали самыми масштабными по разрушительности за всю историю штата. По последним данным, в результате пожара погибли 44 человека.