Москва, 16 ноября, 2018, 04:46 — ИА Регнум. За минувшую неделю 16 иностранных летательных аппаратов вели разведку у российских границ, сообщили в Минобороны РФ.

U.S. Air Force Разведывательный самолёт RC-135

Российские летчики трижды поднимались на перехват самолетов-шпионов. Нарушения воздушного пространства РФ не допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей раньше российские летчики четыре раза поднимались на перехват иностранных самолетов. Разведку вели также 16 иностранных летательных аппаратов.