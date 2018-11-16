Москва, 16 ноября, 2018, 04:43 — ИА Регнум. Задержание российских судов пограничной службой Украины прокомментировал член Совета Федерации Франц Клинцевич на своей странице в Facebook.

NASA Азовское море

Он назвал действия украинских пограничников беспределом и подчеркнул, что неважно, чьей принадлежности суда — российской или иной. По его словам, эти суда заходят в порты Крыма на законных основаниях. Клинцевич подчеркнул, что подобные действия украинской стороны провоцируют Россию на ответ.

«Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать», — заявил сенатор.

Ранее погранслужба Украины заявила о задержании 15 российских судов за посещение крымских портов. На Украине считают, что суда заходили «в оккупированные» порты, заявляя, что в их поле зрения находятся еще 940 судов, совершавших заходы в Крым.