Сеул, 16 ноября, 2018, 02:44 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично присутствовал на испытаниях некоего нового «высокотехнологичное оружия», сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на прессу КНДР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На равных

Сообщается, что лидер КНДР посетил национальный институт обороны и лично присутствовал при испытаниях нового оружия. По словам агентства, это было «высокотехнологичное тактическое оружие». Подробностей о том, какое это конкретно оружие, не сообщается, однако заявлено, что испытание было успешным.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября вице-президент США Майк Пенс заявил, что встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, вероятно, состоится в начале 2019 года. Он подчеркнул, что в результате этих переговоров может появиться план по достижению денуклеаризации Корейского полуострова.