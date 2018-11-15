Брюссель, 16 ноября, 2018, 02:33 — ИА Регнум. Никакого наращивания военной мощи в Азовском море Россия не планирует, заявил заместитель российского министра иностранных дел Григорий Карасин, передает радиостанция «Говорит Москва».

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После встречи с генсеком Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид в Брюсселе российский дипломат сказал, что у России у Азовском море нет военных баз, а присутствующие там военные корабли «в основном обеспечивают безопасность крымского моста».

«Никакого наращивания военной мощи в Азове мы не планируем», — заявил Карасин.

Дипломат отметил, что Россия и Европейский союз решили наладить обмен данными о ситуации в Азовском море.

Напомним, встреча Карасина и Шмид состоялась 15 ноября в Брюсселе. Вопрос о военном присутствии в Азовском море был поднят на фоне обвинений со стороны Киева в адрес Москвы, которая якобы превратила Азовское море в «плацдарм для полноценной экономической войны, которую Россия начала против Украины» (цитата украинского депутата Ивана Винника).

К тому же 13 ноября Киев, Варшава и Вильнюс призвали ЕС и страны G7 ввести санкции против российских портов в Азовском море, а 15 ноября, как сообщало ИА REGNUM, украинская погранслужба заявила, что задержала и арестовала заходившие в порты Крыма 15 судов.