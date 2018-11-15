Лондон, 16 ноября, 2018, 02:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уверена, что доведет Brexit до конца и избежит своей отставки. Соответствующее заявление глава британского правительства сделала на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Мэй заявила, что ей удастся преодолеть политический кризис, вызванный несогласием ее однопартийцев с проектом соглашения с Брюсселем по выходу страны из состава ЕС. Она подчеркнула, что будет продолжать работу ради лучшего соглашения по выходу из ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября четыре министра из правительства Великобритании оставили свои посты из-за несогласия с планом Терезы Мэй по выходу из состава Евросоюза. Среди четырех министров был и Доминик Рааб — министр по делам Brexit. Это спровоцировало политический кризис в Соединенном Королевстве.