Москва, 16 ноября, 2018, 02:09 — ИА Регнум. В фойе московского театра «Геликон-опера» будет установлен бюст российского исполнителя Дмитрия Хворостовского, сообщает пресс-служба театра.

Hvorostovsky.com Дмитрий Хворостовский

Сообщается, что бюст будет поставлен в память о выдающемся артисте перед годовщиной его кончины. Бюст изготовлен из бронзы весом 200 килограмм специально для установки в «Геликон-опере».

Финансовую поддержку оказывали близкие друзья Дмитрия Хворостовского. Отмечается, что на церемонии открытия памятника будут присутствовать родители артиста.

Напомним, Дмитрий Хворостовский — выдающийся русский оперный певец. Выступал на таких сценах как Covent Garden, Баварская государственная опера, La Scala в Милане, Мариинский театр.

Известен не только исполнением оперных партий, а также концертами народных мелодий, романсов и песен военных лет. Скончался в 2017 году в возрасте 55 лет в результате тяжелой болезни.