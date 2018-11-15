Талса, США, 16 ноября, 2018, 01:01 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах на 86-м году жизни скончался известный кантри-исполнитель Рой Кларк, сообщает The New York Times.

(сс) CarlosManzanoPHOTOs Рой Кларк

Сообщается, что музыкант умер в своем доме в Талсе (штат Оклахома) в результате осложнений от пневмонии.

Рой Кларк был одним из первых кантри-музыкантов, приезжавших в СССР с концертами. В 1976 году он с группой Oak Ridge Boys совершили тур по советским городам. Помимо музыкальной деятельности, Кларк вел юмористическое телешоу на американском телевидении. Имя Роя Кларка внесено в «Зал славы кантри-музыки».