Йошкар-Ола, 16 ноября, 2018, 00:21 — ИА Регнум. В Марий Эл открылся XII Международный фестиваль театров финно-угорских народов «Майатул». С приветствием от имени главы республики Александра Евстифеева к участникам торжественной церемонии обратился первый вице-премьер правительства региона Александр Васютин, также он зачитал поздравления председателя Ассоциации финно-угорских народов России Петра Тултаева (глава Саранска, Мордовия), сообщили ИА REGNUM в министерстве культуры, печати и по делам национальностей региона.

Shketan.ru Сцена из спектакля по пьесе А. Островского «Снегурочка». Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана

Фестиваль будет проходить на площадке Марийского национального театра драмы имени М. Шкетана и завершится 18 ноября. Тема фестиваля в этом году «Финно-угорская драматургия. Жанр комедия». На марийской сцене свои постановки представят 10 театров.

Первыми на сцену вышли артисты Марийского театра юного зрителя с комедией по рассказам классика марийской литературы М. Шкетана «Эх, илышет, шеремет…» («Эх, ты, жизнь наша…»). Театр Шкетана гостям и жюри фестиваля представил спектакль по пьесе А. Островского «Снегурочка» «Кӧ кечым пӧртылта?».

Завершит фестиваль рок-опера, которую также представит театр Шкетана, «Вий — АР — МЕ» («Биармия»).

В состав жюри фестиваля вошли театральные деятели из Башкирии, Татарии, Калмыкии, Марий Эл, Финляндии и Москвы. По итогам фестиваля будет отмечены лучшие режиссерские работы, работы художников, сценографов, актеров в различных номинациях.

Фестиваль впервые прошел в 1992 году в Ижевске, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе марийского театра. Мероприятие каждый раз объединяет театры карел, коми-зырян, коми-пермяков, луговых и горных марийцев, мордвы, удмуртов, обско-угорских народов, а также ряд театральных коллективов из Венгрии, Финляндии и Эстонии, представляющих театральное искусство финно-угров, проживающих за рубежом. В 1994 году фестиваль прозодил в финском городе Нурмесе, а с 1997 года Йошкар-Ола стал постоянно принимать финно-угорские театры. Название «Майатул», что в переводе с марийского означает «Огонь, сберегаемый в очаге», также появилось только в 1997 году.