Сингапур, 15 ноября, 2018, 23:37 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс сообщил, к какому сроку Белый дом надеется организовать новые переговоры между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, 15 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Мы надеемся, что саммит, скорее всего, произойдет в начале (2019) года, но когда и где — всё ещё разрабатывается», — сообщил Пенс журналистам в Сингапуре.

Пенс отметил, что США «продолжат оказывать давление» и «сохранят санкции» против Северной Кореи, чтобы на новых переговорах, наконец, появился «план по фактическому достижению денуклеаризации».

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