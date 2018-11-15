Вашингтон, 15 ноября, 2018, 22:30 — ИА Регнум. В руководстве Соединенных Штатов рассматривают возможность высылки из страны турецкого исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого давно требуют власти Турции, сообщил 15 ноября телеканал NBC со ссылкой на неназванный источник в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

По утверждению телеканала, такое решение может быть принято для снижения накала турецких требований, связанных с убийством Джамаля Хашогги.

Телеканал уточнил, что Белый дом уже запросил данные о статусе проживания Гюлена на территории США.

При этом отмечено, что представители властей США отказались давать комментарии по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции требуют выдачи Гюлена и членов его организации FETO, так как считают его причастным к организации попытки госпереворота в июле 2016 года.