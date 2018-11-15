Баку, 15 ноября, 2018, 22:28 — ИА Регнум. 14 ноября управляющая от Азербайджана компания CQD (Canub Qaz dehlizi) сообщила, что на конец сентября 2018 года общий объем затрат в рамках проекта Южный газовый коридор (ЮГК) составил 31,8 млрд долларов США.

Trend.az Южный газовый коридор (ЮГК)

Проект ЮГК включает создание газопроводной инфраструктуры для транспортировки 16 млрд кубометров газа в год из Азербайджана через Грузию и Турцию в Европу (6 млрд кубометров предназначены для Турции, 10 млрд кубометров — для Европы). Основными составляющими проекта ЮГК являются:

вторая фаза разработки газового месторождения Шах-Дениз, на что было потрачено 22,7 млрд долларов;

расширение южно-кавказского газопровода, на что было потрачено 4,3 млрд долларов;

строительство Транс-Анатолийского магистрального газопровода (TANAP), на что было потрачено 5,7 млрд долларов;

строительство Транс-Адриатического магистрального газопровода (ТАР), на что было потрачено 3,6 млрд долларов.

По данным CQD, на конец сентября 2018 г. в рамках проекта создания ЮГК работы по реализации проекта второй стадии разработки месторождения Шах-Дениз выполнены на 91,7%, в т.ч. по расширению ЮКТМ — на 99,5%. Работы по строительству TANAP выполнены на 97,6%, строительству TAP — на 80,7%. На ноябрь 2018 года готовность TAP составила уже 82%. Общая стоимость проекта ЮГК составляет 42 млрд долларов.

Для сравнения — стоимость магистрального газопровода «Северный поток — 2», мощность которого составит 55 млрд кубометров газа в год, составляет порядка 10 млрд долларов, в четыре с лишним раза меньше стоимости ЮГК при мощности, превышающей мощность ЮГК в 3,5 раза. Этих данных вполне достаточно для того, чтобы понимать, почему Россия и Азербайджан не рассматривают проекты ЮГК и «Северного потока — 2» как конкурирующие друг с другом.