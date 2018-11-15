Москва, 15 ноября, 2018, 22:20 — ИА Регнум. 14 ноября стало известно о подписании договора между «Лукойлом» и «Газпром Газомоторное топливо» о сотрудничестве и партнерстве в области использования природного газа в качестве газомоторного топлива. Договор предусматривает реализацию программ по переводу техники, обслуживающей структурные единицы «Лукойла», на природный газ.

Gazprom.ru Природный газ в качестве моторного топлива

Пилотными регионами программы станут Пермский край и Волгоградская область, в ближайшее время закончится разработка дорожной карты перехода на природный газ техники «Лукойла» в Ставропольском крае и в Татарии.

Напомним, что в 2017 году «Газпром Газомоторное топливо» достигло психологически значимого результата — на АГНКС компании в течение года был реализован 1 млрд кубометров природного газа. Использование метана в качестве топлива улучшает экологическую обстановку в городах — количество вредных веществ в выхлопных газах уменьшается в разы, одновременно это увеличивает срок эксплуатации двигателей автомобилей. Немаловажное значение использование компримированного природного газа имеет и для владельцев автомобилей — 1 кубометр метана на заправках по-прежнему стоит 15 рублей. Сдерживающими факторами является недостаточное количество специализированных заправок и то, что локализация производства оборудования для автомобилей в России по-прежнему не реализована.