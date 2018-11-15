Ташкент, 15 ноября, 2018, 21:42 — ИА Регнум. В Ташкенте 15 ноября начал работать сервис Яндекс.Махалля (район) здесь люди читают и обсуждают с соседями новости своего района, размещают объявления, узнают об интересных событиях поблизости, передает корреспондент ИА REGNUM.

Arian Zwegers Узбекистан

«Ташкент стал первым городом за пределами России, где начал работать Яндекс.Район. Запуская сервис в Узбекистане, мы учитывали потребности местных жителей: например, добавили возможность писать и на узбекском, и на русском языке, а также дали площадке локальное название», сообщил на встрече с журналистами региональный директор Яндекса в Узбекистане Евгений Лукьянчиков.

Теперь у каждого из 11 районов Ташкента будет сообщество, где пользователи могут прочитать местные новости: например, об открытии магазина через дорогу, наборе в спортивную секцию или установке фонарей. В сообществах люди советуются друг с другом и размещают объявления — продают вещи, ищут работу, пристраивают домашних животных. Репетиторы, рабочие или няни могут предлагать соседям свои услуги, а предприниматели — рассказывать о скидках, новых товарах и услугах.

Представители районных хокимиятов (администраций) будут вести в Яндекс. Махалля официальные аккаунты, а Общественный совет при хокимияте столицы — способствовать тому, чтобы они отвечали на вопросы пользователей. Теперь жителям Ташкента будет легче рассказать о местных проблемах городским властям и спросить, когда отремонтируют дорогу или откроют детский сад.

Как сообщил ИА REGNUM Лукьянчиков, Яндекс не собирается конкурировать в Узбекистане с «Фейсбуком» или «Телеграммом».

"Мы не конкурируем с этими соцсетями, мы просто хотим создать сообщество соседей и это не социальная сеть, а объединение людей, соседей, этот сервис бесплатный», — сказал Лукьянчиков.

Он также подчеркнул, что в будущем Яндекс также не планирует коммерциализировать этот проект.

«У этого сервиса исключительно социальная направленность, мы таким образом выстраиваем экосистему, которая, в свою очередь, приносит для нас деньги в ключевой для на сервис Яндекс. Поиск», отметил менеджер.