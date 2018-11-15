Нью-Йорк, США, 15 ноября, 2018, 21:36 — ИА Регнум. США и Украина проголосовали в ООН против проекта резолюции, осуждающей героизацию нацизма.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

Голосование проводилось 15 ноября. За принятие резолюции проголосовали 130 стран, воздержались представители 51 государства. Против резолюции голосовали только США и Украина.

Вашингтон и Киев уже несколько раз голосуют против этой резолюции.

Стоит отметить, что украинский представитель при этом заявил, что «авторы резолюции манипулируют историческими фактами», а представитель США обосновал свою позицию тем, что резолюция предлагает «наказывать за свободу слова».

Как сообщало ИА REGNUM, в основе государственной идеологии современной Украины лежит прославление прямых пособников германских нацистов.