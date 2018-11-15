Москва, 15 ноября, 2018, 21:29 — ИА Регнум. 2018 год ознаменовался для России возвращением в публичное пространство актуальной политики как инструмента решения социально-экономических проблем, и это изменение ставит власть в весьма сложное положение. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 ноября заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко на очередном заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Политическое развитие регионов: новая динамика».

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«Окончательно в 2018 году в Россию вернулась актуальная политика, которая стала резко востребованной населением как инструмент решения социально-экономических проблем», — заявил Бондаренко.

«Для власти это, конечно, довольно сложная ситуация, мягко говоря. Но в любом случае общие ощущения у меня лично состоят в том, что, как Дмитрий Медведев в 2016 году сказал, что «денег нет, но вы держитесь», с тех пор ситуация поменялась только в одну сторону: денег нет, но и держаться мы тоже больше не хотим», — подчеркнул он.

По его мнению, в связи с этим ныне возникает новая протестная волна, частично схожая с протестной волной «рассерженных горожан» 2011 года, но в этот раз она уже не касается интересов верхов городской интеллигенции.

«Сейчас сдетонировала пенсионная реформа. И теперь по инерции этот маховик начнёт раскручиваться. Я не думаю, что его получится так быстро остановить… Митингов не будет, я думаю, но будет очень трудно взбираться (на свои посты) тем людям, которым предстоит это делать в следующем году», — отметил политолог.

Особенно важными с точки зрения не только власти, но и государства выборами будут выборы в Крыму, считает он.

«Если в Петербурге победит оппозиция, это, в общем-то, будет воспринято так или иначе в целом нормально. А если что-то в Крыму изменится, это будет носить критический характер», — отметил Бондаренко.

В пресс-центре ИА REGNUM состоялось очередное заседание клуба «Регион», посвящённое итогам выборов в Хакасии, избирательной кампании в Приморье и структуре и динамике протеста в регионах в целом. Помимо прочего, эксперты обсудили положение политических партий после региональных выборов, причины роста рейтинга «Единой России» и стагнации поддержки КПРФ.