Киев, 15 ноября, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Киевский городской совет переименовал шесть улиц в столице Украины в рамках декоммунизации, сообщает 15 ноября УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация

Согласно сообщению, под закон о борьбе с «коммунистическим наследием» попали улица Александра Сабурова, улица Желябова, улица Невская, переулок Баумана, площадь Красная Пресня и улица Кировская. Все эти топонимические объекты были переименованы в честь исключительно украинских деятелей, за исключением улицы Невской — ее переименовали в Нивскую.

Напомним, на Украине с 2014 года продолжается декоммунизация, которая призвана «избавить» страну от любых упоминаний об СССР. Таким образом киевская хунта де-факто освобождает идеологическое пространство для неофашистских идей украинских радикалов, которые уже открыто устраивают факельные шествия и создают лагеря, где учат убивать русских «нелюдей».