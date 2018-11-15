Тегеран, 15 ноября, 2018, 22:50 — ИА Регнум. Генеральный директор иранского агентства социальной защиты Таги Нурбахш погиб в автокатастрофе на севере Ирана, 15 ноября передает агентство Associated Press.

Republica ДТП

Сообщается также, что в аварии в провинции Голестан погиб заместитель Нурбахша Абдулрахман Таджуддин. Причины аварии не сообщаются.

Агентство социальной защиты Ирана предоставляет пенсии по старости и инвалидности и страхование по безработице, его клиентами являются миллионы граждан Ирана.

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