Лондон, 15 ноября, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Первые министры Уэльса и Шотландии требуют срочной встречи премьер-министра Великобритании Терезой Мэй с главами регионов, сообщается в опубликованном 15 ноября письме глав двух этих британских регионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия. Вспышка с тыла

В письме указано, что правительство слабо организовало работу по вопросам договора об условиях выхода страны из ЕС. Авторы письма подчеркивают, что правительство должно согласовать условия Brexit с регионами.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 ноября глава британского правительства заставила министров поддержать положения договора о выходе страны из ЕС, после чего часть министров подала в отставку.

Напомним, сторонники «жесткого выхода из ЕС» обвиняют Терезу Мэй в желании оставить Британию под контролем ЕС.