Смела, Украина, 15 ноября, 2018, 20:47 — ИА Регнум. В городе Смела Черкасской области с 15 ноября начался отопительный сезон по решению государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, сообщает УНИАН.

(сс) Geoffrey Gallaway Ближе к теплу

По его словам, Смела — единственный город в стране, где нет отопления, поэтому президент Украины Петр Порошенко лично выпустил указ о подаче газа в дома. Зубко отметил, что для отопления города нужно запустить 20 неработающих котельных.

Также глава госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечёткин добавил, что ведомство готово развернуть пункты обогрева в Смеле.

Напомним, ранее Зубко заявил, что депутаты Смелянского горсовета выделили себе премии на 10 млн гривен ($360 тыс.), тогда как для запуска отопительного сезона нужно было 15 млн гривен ($540 тыс.).