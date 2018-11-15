Рабат, 15 ноября, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и король Марокко Мохаммед VI запустили самый быстрый поезд в Африке, 15 ноября передает агентство Reuters.

Уильям Тернер. Дождь, пар и скорость

После торжественной церемонии пуска высокоскоростной железнодорожной магистрали президент и король лично прокатились на поезде из Танжера в Рабат.

Поезд производства французской группы Alstom будет курсировать между Касабланкой и Танжером со скоростью 320 километров в час.

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