Макрона покатали на самом быстром поезде Африки
Рабат, 15 ноября, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и король Марокко Мохаммед VI запустили самый быстрый поезд в Африке, 15 ноября передает агентство Reuters.
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После торжественной церемонии пуска высокоскоростной железнодорожной магистрали президент и король лично прокатились на поезде из Танжера в Рабат.
Поезд производства французской группы Alstom будет курсировать между Касабланкой и Танжером со скоростью 320 километров в час.
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