Вашингтон, 15 ноября, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Украина должна поднять тарифы на отопление для населения, чтобы согласовать с МВФ новую программу кредитования, заявил глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс в Вашингтоне, сообщает 15 ноября УНИАН.

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По его словам, исполнительный совет МВФ готов согласовать программу с Украиной на 14 месяцев, однако для этого Верховная рада должны утвердить госбюджет на 2019 год, а правительство Украины — повысить тарифы на отопление.

Напомним, новая программа кредитования для Украины — это предоставление МВФ $3,9 млрд. Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявлял, что этот кредит позволит Украине поднять рост ВВП на уровень 5−7%.