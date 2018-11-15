Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 ноября, 2018, 19:53 — ИА Регнум. В Рио-де-Жанейро прошел пятый бразильско-китайский диалог по инновациям, в ходе которого дипломаты и эксперты обсудили состояние сферы инноваций, основные тенденции ее развития и возможности, которые она открывает для ответов на текущие внутренние и внешние вызовы, сообщает 15 ноября Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский дракон

По словам советника-посланника посольства КНР в Бразилии Цюй Юйхуэя, инновационное сотрудничество между странами имеет долгую историю и было заложено проектом разработки спутников для наблюдения за природными ресурсами. Китай и Бразилия также взаимодействуют в сфере логистики, развития коммуникаций, производственных мощностей и др.

Стороны отметили важность проекта «Пояса и пути», который вносит большой вклад не только в инфраструктурное и транспортное развитие многих стран мира, но и поддерживает многосторонние подходы в мировой экономике и политике и служит «свежей кровью» мультилатерализма. По мнению участников обсуждения, это особенно важно в нынешней международной обстановке, когда вновь поднимают голову протекционистские тенденции.

Отметим, что форум прошел на фоне недавних президентских выборов в Бразилии, на которых победил представитель консервативных сил Жаир Болсонару.