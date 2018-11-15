Пекин, 15 ноября, 2018, 19:46 — ИА Регнум. В ходе открытого заседания в Совете Безопасности ООН постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй высказался за совместную, многостороннюю разработку плана урегулирования косовской проблемы, исходя из уважения суверенитета и территориальной целостности Сербии, сообщает 15 ноября Синьхуа.

Косово-je-Сербиja

Высказавшись в поддержку «стремления Белграда и Приштины к нормализации двусторонних отношений путем диалога и консультаций», китайский дипломат высказался за прочное и всеобъемлющее урегулирование конфликта, подчеркнув необходимость энергичного социально-экономического развития и соблюдения справедливых интересов всех национальностей.