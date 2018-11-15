Москва, 15 ноября, 2018, 22:02 — ИА Регнум. На стенах жилых домов Москвы, которые попали в так называемую программу реновации, может появиться стрит-арт. Об этом в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры 15 ноября.

Artoblaka.ru Стрит-арт на фасаде заброшенного общежития по улице Трубной в Москве

«Стрит-арт — хорошая тема, но я бы предложил делать это через профессиональные институции, приглашать в качестве кураторов, например, Третьяковскую галерею или музей современного искусства «Гараж», — заявил Кузнецов.

Он также отметил, что власти Москвы заинтересованы в привлечении экспертного сообщества к обсуждению и сотрудничеству. По их мнению, уличное искусство надо допустить до крупных публичных пространств.

«Я за, я считаю, что это даёт дополнительный резонанс публичный. Вот «Локомотив» покрасил себе территорию перед стадионом — супер, все это видят, публикуют в соцсетях», — подчеркнул Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, префектуры административных округов Москвы обяжут проводить поддерживающий ремонт домов, включенных в программу реновации, но исключенных из программы капремонта. Также ремонт будет проводиться в случае аварий или чрезвычайных происшествий. Средства на проведение поддерживающего ремонта предусмотрены в бюджете Москвы с 2019 года.

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