Рига, 15 ноября, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Три докладчика ООН — Фернан де Варенн по делам меньшинств, Дэвид Кей по свободе слова и КумбуБоли Барри по праву на образование — обратились с повторным письмом к властям Латвии, в котором выразили свою озабоченность поправками к закону, ограничивающими использование языков нацменьшинств в преподавании, сообщает латвийский портал Delfi.

Иван Шилов ИА REGNUM

Предыдущее аналогичное письмо было направлено в Латвию 6 января 2018 года, на него ответил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич с утверждением, что реформа образования «соответствует международным обязательствам Латвии».

Докладчики в своем письме заявили о нарушении прав представителей национальных меньшинств на достойное образование посредством запрета использования языков нацменьшинств на школьных занятия и на экзаменах. Отмечается, что образование для нацменьшинств может стать менее доступным из-за запрета преподавания на других языках в частных вузах, что нарушает автономию частных учебных заведений.

В письме содержится напоминание для латвийских властей, что в 1992 г. прибалтийской республикой был принят Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 27 которого гласит:

«В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими членами той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком».

Среди других международных документов, которые нарушаются Латвией в ходе ее реформы образования, представители ООН также отмечают: международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, статью 47 Дурбанской декларации и программы действий, которая призывает правительства гарантировать право этнических, лингвистических и других меньшинств использовать свой язык, культуру и религию как в частной жизни, так и публично, и участвовать в культурной, социальной, экономической и политической жизни.

В своем письме докладчики ООН, в соответствии с мандатами, предоставленными Советом по правам человека, просят правительство Латвии предоставить информацию о предпринимаемых мерах для обеспечения защиты прав нацменьшинств: лингвистических и доступа к качественному образованию, а также о мерах для обеспечения поощрения и защиты языковых прав меньшинств. Помимо этого, фигурирует просьба о предоставлении информации об исключениях из общих правил, которые позволят использование других языков, кроме латышского, как в школах, так и в высших учебных заведениях.

На данный момент коллегия конституционного суда Латвии начала рассмотрение дела о том, соответствуют ли нормам Конституции Латвии поправки к «Закону об образовании», согласно которым обучение в частных учебных заведениях должно идти на государственном языке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод русских школ на обучение на латышском языке.

На этом латвийские власти не остановились, и 21 июня Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправку к закону о высших учебных заведениях, которая предусматривает введение запрета на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны. Приём новых студентов на программы обучения на русском языке будет запрещён после 1 января 2019 года.