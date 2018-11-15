Таллин, 15 ноября, 2018, 18:51 — ИА Регнум. В последнем квартале 2018 года в Эстонии цена за 1 мегаватт/час электроэнергии превысила 40 евро, что, по мнению экспертов, скорее является аномалией, сообщается в эстонской передаче «Актуальная камера». По прогнозам, в ближайшие два года цена на электроэнергию будет оставаться на том же уровне или ниже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

В течение следующих 20 лет в Эстонии полностью откажутся от сланцевой энергетики, что подразумевает переход к использованию «зеленой» энергетики. Однако, как отмечает председатель правления оператора эстонской электросети Elering Таави Вескимяги, для соблюдения энергетического баланса потребуются дополнительные производственные мощности.

«Мы нуждаемся не только в установке солнечных панелей и ветропарков, но и в строительстве электростанций с так называемым планируемым циклом, то есть должна быть кнопка включения и выключения, чтобы электричество было всегда и постоянно было бы равновесие между производством и потреблением», — заявил Вескимяги.

По его словам, цена электроэнергии должна отражать стоимость затрат на ее производство. Сейчас же производство субсидируется извне и не дает обходимую прибыль для новых инвестиций. В связи с чем нынешняя стоимость электроэнергии делает нецелесообразным строительство новых и необходимых электростанций.

«Международное энергетическое агентство утверждает, что для инвестиций в электростанции цена электроэнергии должна быть устойчивой — 50 евро за 1 мегаватт/час», — отмечает научный сотрудник Таллинского технического университета Карль Кулль.

Еще одним вызовом ближайших лет для эстонской энергетики является десинхронизация электроэнергетических сетей Эстонии, Латвии и Литвы с Россией и Белоруссией, то есть совместный выход прибалтийских республик из энергетического кольца БРЭЛЛ и соединение их электросетей с континентальной Европой.

Из заявления председателя правления Elering следует, что первые испытания по отключению намечены на лето 2019 года, планируется их провести 8 или 29 июня.

«Мы в течение 12 часов будем тестировать наши системы, посмотрим, насколько удачно. Потребитель не должен почувствовать никаких изменения», — сказал Вескимяги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Прибалтики до 2025 года планируют выйти из общей постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ. Основная финансовая нагрузка ляжет на конечных потребителей электроэнергии, что можно наблюдать уже сегодня. Статистические данные за сентябрь — октябрь 2018 года демонстрируют, что решение «быть независимыми от России» в основе своей имеет политический подтекст и мало общего с экономикой.