Воронеж, 15 ноября, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Жители Воронежа массово жалуются на то, что из кранов в квартирах течет вода желтого цвета с желтым же осадком. Такое явление 15 ноября отмечали жители Центрального, Ленинского, Левобережного и Коминтерновского районов. В ТУ Роспотребнадзора, а также в РВК «Воронеж» заверяют — качество воды соответствует всем требованиям, а изменение цвета может быть связано с ремонтными работами на водоподъемной станции.

304cina62 Вода из-под крана

Как сообщила пресс-служба РВК «Воронеж», безопасность воды на выходе с водоподъёмной станции в городской водопровод специалисты проверяют ежечасно. Однако признали, что появление осадка возможно, так как сейчас на станции ведутся ремонтные работы.

«До завтрашнего утра, когда закончатся ремонтные работы, горожанам рекомендуется следующее: если нет обычного бытового фильтра, то дать воде из-под крана отстояться в течение 1,5 часов, а затем процедить её через простейший ватно-марлевый фильтр или через хлопчатобумажную ткань. При необходимости воду можно дополнительно прокипятить», — говорится в сообщении Водоканала.

То, что вода безопасна, подтвердили и в территориальном управлении Роспотребнадзора: как сообщается, данные мониторинга в 17 точках постоянного контроля свидетельствуют, что все пробы отвечали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.