Киев, 15 ноября, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Киев готов предложить Москве более 60 заключенных, содержащихся в украинских тюрьмах, для обмена их на украинских заключенных в России, заявила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает 15 ноября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По ее словам, в России содержатся в заключении более 70 граждан Украины. Чтобы всех их освободить, Украина готова пойти «на все здравые компромиссы», заявила Геращенко. Вице-спикер украинского парламента также подчеркнула, что списки украинских заключенных переданы президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Напомним, среди так называемых «украинских политзаключенных» числится и террорист Олег Сенцов, который был осужден на 20 лет за подготовку терактов в Крыму. Однако мировая общественность, так же как и Киев, закрывают на это глаза и продолжают твердить о «политических узниках».