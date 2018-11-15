Нюрнберг, Германия, 15 ноября, 2018, 18:47 — ИА Регнум. На юге Германии произошло лобовое столкновение двух пассажирских автобусов, пострадали десятки человек, 15 ноября передает агентство Associated Press.

(сс) Lily Banse Пассажиры автобуса

Дорожно-транспортное происшествие произошло в пригороде Нюрнберга, в аварию попали два автобуса и один легковой автомобиль.

По информации полиции, ранения получили около 40 человек, в том числе пятеро — тяжелые. Среди пострадавших есть взрослые и дети.

Читайте также: В Торонто автобус врезался в мачту освещения — более 20 пострадавших