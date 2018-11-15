Москва, 15 ноября, 2018, 18:30 — ИА Регнум. ЕСПЧ своим финальным вердиктом по иску Навального еще раз дал повод усомниться в своей объективности и беспристрастности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Навальный

«Судите сами: присужден беспрецедентно огромный размер компенсации по сравнению с аналогичными делами. Кроме того, Большая палата подтвердила «политическую мотивацию» административных мер пресечения в РФ в отношении него, признав нарушения по 18-й статье Европейской конвенции по правам человека. Еще в феврале 2017 года Страсбургский суд отказывался это делать», — отметил Слуцкий.

На взгляд парламентария, политическими мотивами здесь руководствовались как раз европейские судьи, полностью проигнорировавшие все доводы российской стороны.

«Таким образом, ЕСПЧ всё больше превращается в инструмент давления на нашу страну», — делает вывод глава комитета.

Россия с 2014 года не принимает участия в выборах судей ЕСПЧ, состав которого с этого времени значительно обновился.

«Всё это в комплексе с устоявшимся ангажированным подходом к жалобам против РФ еще и еще раз вызывает большие вопросы в легитимности для нас принимаемых решений», — заключил Слуцкий.

По мнению ЕСПЧ, права Навального не соблюдались в нескольких эпизодах. Суд обязал Россию выплатить заявителю 50 тыс. евро за моральный ущерб, 1025 евро — за материальный, а также 12 тыс. 653 евро за судебные издержки.