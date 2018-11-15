Москва, 15 ноября, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Американские силы возобновили интенсивные удары в Сирии с использованием фосфорных боеприпасов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

PACAF Пилоты ВВС США

«Американцы возобновили интенсивные авиаудары по удерживаемым террористами населенным пунктам на восточном берегу Евфрата, в том числе, по сообщению местных жителей, с использованием фосфорных боеприпасов», — заявила Захарова.

В частности, сирийское информационное агентство SANA сообщило о более 60 пострадавших мирных жителей в результате этих ударов. Кроме того, авиация США также часто наносит удары кассетными бомбами, которые, как и фосфорные боеприпасы, запрещены Женевской конвенцией, отметила Захарова.

По её словам, МИД Сирии направил в связи с этим два письма генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН, которые содержат требование прекратить подобные инциденты и расследовать эти преступления.