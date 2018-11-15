Рим, 15 ноября, 2018, 17:56 — ИА Регнум. У Италии не хватает ресурсов на снижение пенсионного возраста и связанные с этим снижением дополнительные выплаты в 2020 и 2021 годах, заявил в четверг, 15 ноября, глава Пенсионного фонда Тито Боэри, передаёт Il Giornale.

Гаэтано Беллеи (1857-1922). На коня (на посошок)

Боэри предполагает, что вследствие снижения пенсионного возраста на пенсию в 2020 и 2021 годах выйдут куда больше граждан, чем в 2019-м (на треть, если не вдвое), при этом в бюджете запланирован практически тот же объем средств (6,7 млрд евро в 2019, 7 млрд евро в 2020 и 2021 годах).

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини в ответ посоветовал Боэри, который, по его мнению, занимается «непрекращающейся избирательной кампанией», прекратить распространять недостоверную информацию и пойти на выборы по оппозиционным спискам. Ранее Сальвини предлагал Боэри пойти на выборы с программой повышения пенсионного возраста до 80 лет.

Сейчас пенсионный возраст в Италии рассчитывается по сложной схеме и составляет в среднем 67 лет. По новым правилам на пенсию сможет выйти гражданин, сумма возраста и стажа которого не менее 100, который не моложе 62 лет и стаж которого составляет не менее 38 лет.

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