Рим, 15 ноября, 2018, 17:47 — ИА Регнум. В Риме будут переименованы две улицы, названные в честь политиков, которые входили в число подписавшихся в 1938 году под «расовыми законами», заявила в четверг, 15 ноября, мэр города Вирджиния Раджи, передает Il Sole 24 Ore.

Василий Суриков. Собор Святого Петра в Риме. 1884

Речь идет о проспекте и улице, названных в честь Артуро Донаджо и Эдоардо Дзаваттари соответственно.

Градоначальница анонсировала проведение социальной кампании, в ходе которой жителям расскажут о том, кем были эти политики. Кроме того, она предложила выбрать двух общественных деятелей, которые в 1938 году имели мужество выступать против расового неравенства, и переименовать эти улицы в их честь.