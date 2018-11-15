Краснодар, 15 ноября, 2018, 17:45 — ИА Регнум. В Краснодарском крае приостановлена работа торговой аптечной сети, в которую входит 17 аптек, в связи с выявленными нарушениями при продаже сильнодействующих препаратов. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД.

(сс) Jirik Аптека

В управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю поступила информация, что одной и аптечных сетей Краснодара без рецепта продают сильнодействующие лекарственные препараты. Полицейские провели проверку, которая подтвердила эти данные: в ходе оперативных мероприятий был задокументирован факт сбыта сильнодействующего препарата «Лирика».

В отношении владельцев аптечной сети составлены административные материалы — по статье об осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением. Суд принял решение о приостановлении деятельности аптек сроком до 90 суток и отзыве у владельцев аптечной сети лицензии на фармацевтическую деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября в Ставропольском крае пятеро подростков оказались в больнице с отравлением сильнодействующими препаратами. Как выяснилось, медикаменты детям продали в одной из аптек — без рецепта.